Yurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen malların maktu vergi oranları değişti.

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Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gönderilen malların alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. AB'den gelen kargolarda vergi 18%'den 30%'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda %60'a düşürüldü.

Ürünlerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alması durumunda, yukarıda belirtilen oranlara ek olarak yüzde yirmi oranında tek ve maktu vergi uygulanacaktır.

Yurt dışından bu ürünleri getiren kişiler herhangi bir vergiye tabi olmayacak.