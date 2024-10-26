Bugün seçim olsa kim kazanır? AK Parti seçmeni bu ankete şok olacak

Başkent Üniversitesi Metropoll Araştırması tarafından her ay yürütülen Türkiye'nin Nabzı araştırmasının ekim ayı sonuçlarına göre, AK Parti ve Erdoğan bu pazar yapılacak seçimde iktidardan uzaklaşıyor.



Ekim ayında yapılan bir araştırmaya göre, bu pazar seçimlerinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oyu %32.1, AK Parti'nin oyu %31, MHP'nin oyu %3.3, İYİ Parti'nin oyu %5, DEM Parti %10, YRP %3, Zafer Partisi %3, ve TİP %3.7 oldu.



Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin oyu yüzde 22 olurken, CHP'nin oylarındaki dalgalanmanın durduğu ve AK Parti'nin oylarının stabil hale geldiği söyleniyor.

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Çalışmaya göre, Mansur Yavaş ile Erdoğan arasındaki yarışta Yavaş %53,8 oy alırken Erdoğan %28,7 oy aldı.

İki isme de oy vermem diyenler yüzde 10.3, fikirlerini dile getirmeyenler ise yüzde 7.2 oldu.



Erdoğan ile İmamoğlu'nun bir araya gelmesi durumunda İmamoğlu 49%, Erdoğan ise %30-%6 oy aldı. Fikir bildirmeyenlerin oranı yüzde 6,4 iken ikisine de oy vermem diyenler yüzde 14 oldu.



Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki yarışta Özel %45.2, Erdoğan %31.2 oy alır. İki isme de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde on beş, fikirlerini bildirmeyenlerin oranı yüzde yedi kaldı.



Katılımcıların %37.3'ü CHP'nin, %32.3'ü AKP'nin seçimi kazanacağına inanırken, cevap vermeyenlerin oranı %7,7 oldu.



CHP'nin seçimi kim kazanır sorusuna yanıt verenlerin yüzde 47.7'si Özgür Özel'i seçti, ancak Kemal Kılıçdaroğlu için yanıt verenlerin oranı sadece 22.5 oldu. Yüzde 30.1 ise bir fikre sahip değildi.