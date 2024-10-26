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İBB pazar desteği başlıyor! İBB pazar desteği nedir, kimler alacak, başvuru şartları neler?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden biri olan Pazar Desteği, emeklilere hizmet vermeye başlıyor. Pazar desteği, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 10 bin emekliye yılda 10 bin TL olarak sağlanacak.

İBB pazar desteği başlıyor! İBB pazar desteği nedir, kimler alacak, başvuru şartları neler?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazarda alışveriş yapmasına yardımcı olmak için "Emekli Pazar Desteği"ni başlatıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Pazar Desteği için başvurular 30 Ekim'de başlayacak.

Sosyal desteğe başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen İstanbullu emeklilere yıllık 10 bin lira ödeme yapılacak.

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100 milyon liralık destek, iki eşit taksitle ödenecek pazar desteği yoluyla on bin emekliye sağlanacak.

Konuyla ilgili olarak İBB, 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında Emekli Pazar Desteği'ne başvuru yapılabileceğini bildirdi. İstanbul Senin web sitesi: https://sosyalyardim.Alo 153 Destek hattı ve ibb.gov.tr/ web sitesinden alınabilir. Başvuru için gerekli koşullar, TC vatandaşı olmak, 60 yaş ve üstü olmak, İstanbul'da ikamet etmek, başvuru sahibinin emekli yurttaş olması, tek emekli maaşından başka bir geliri olmaması ve emekli maaşı 17.002 TL'den düşük olmaktı. Kasım ve Aralık aylarında iki eşit ödeme taksiti yapılacak.

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