Elektrik faturası bundan sonra cep yakacak! Elektriğe yeni zam kapıda

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından değiştirilen 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' sınırlarını değerlendirirken, elektriğe 'gizli zam' yapıldığını iddia etti.



Babuşcu, sosyal medya hesabı X üzerinden 'elektriğe gizli zam' başlıklı bir paylaşımda, "Yıllık 5 bin kilovat saat tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak" dedi. Bu gruba katılanlar tedarikçisini bulacaklar ve elektriklerini satın alacaklar. Mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturaları katlanacak ve yaklaşık 500 TL olacak.

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ŞENOL BABUŞCU'NUN X PAYLAŞIMI

Dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu önemli bir karar verdi. Son Kaynak Tedarik Tarifesi sınırlamaları kaldırıldı. Yeni tarife, devlet sübvansiyonu olmaksızın, belirli bir elektrik tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin gerçek maliyetlerinden elektrik kullanmasına izin veriyor.

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EPK kararı, konut aboneleri için geçerli limitleri 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirmeye karar verdi. Bu nedenle, yıllık 5.000 kilovat saatlik elektrik tüketimi olan konut ve işletmeler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba katılanlar tedarikçisini bulacaklar ve elektriklerini satın alacaklar. Mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası 500 TL'ye yaklaşacak.

Ülke çapında yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi. 10 milyon civarında konut abonesi, bu durumdan etkilenecek."