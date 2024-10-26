2 uçak havada çarpıştı! Ormana düşen uçaklarda feci son

Avustralya'nın Sydney kentinde iki küçük uçağın havada çarpışıp ormanlık alana çakılması sonucu üç kişi öldü.

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Bölgenin polisi, Sydney'de meydana gelen uçak kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, iki küçük uçağın havada çarpıştıktan sonra ormanlık alana düştüğü ve üç kişinin öldüğü belirtildi.



Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB) kazayı incelemeye başladı.