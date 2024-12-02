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Bugün Aile hekimleri açık mı? Aile hekimleri iş mi bıraktı? Aile hekimleri ne zaman açılacak?

Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" düzenlemesine karşı 5 günlük iş bırakma eylemi başlattı. AHESEN, düzenlemenin sağlık sistemine zarar verdiğini belirterek taleplerini sıraladı.

Bugün Aile hekimleri açık mı? Aile hekimleri iş mi bıraktı? Aile hekimleri ne zaman açılacak?
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Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" düzenlemesine karşı 2-6 Aralık tarihleri arasında iş bırakma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve çalışanlar tarafından "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırılan bu düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlatılan eylem, halkın güçlü desteğini de arkasına aldı.

Hastaların Tepkisi

Aile sağlığı merkezlerinin önemine vurgu yapan hastalar, düzenlemeye karşı hekimlerin yanında yer aldı.

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80 yaşındaki Ayşe Kolan, aile hekimlerinin sunduğu hizmetin önemini şu sözlerle ifade etti:
"Birçok rahatsızlığım var. Her seferinde hastaneye gitme imkânımız yok. İhtiyaçlarımızı aile hekimlerimizle görüyoruz. Lütfen aile hekimlerinin üzerinden ellerinizi çekin."

AHESEN’den Uyarılar

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, düzenlemenin aile hekimliği sistemine zarar vereceğini belirtti. Kandemir’in açıklamalarından öne çıkanlar:

  • Yönetmelik Krizi Derinleştiriyor: "Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere. Bu düzenleme, sağlıkta şiddeti artıracak ve nitelikli hizmetin önüne geçecek."
  • Koruyucu Sağlık Hizmetleri Zayıflıyor: "Sağlık raporlarının ücretli verilmesi, hacamat gibi uygulamaların aile sağlığı merkezlerine taşınması, temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatıyor."

Birinci Basamak Hizmetin Önemi

Kandemir, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini şu sözlerle vurguladı:
"Sağlık sorunlarının yüzde 80-85'i aile sağlığı merkezlerinde çözülebilir. Pandemiden depreme kadar kriz anlarında bu merkezlerin başarısını gördük. Ancak yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor."

Eylemin Hedefleri ve Talepler

AHESEN, yönetmelikte geri adım atılmasını ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için şu taleplerin karşılanmasını istiyor. Hekimlerin, ebelerin ve hemşirelerin meslek onuruna uygun çalışma şartlarının sağlanması.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önceliklendirildiği düzenlemelerin yapılması. Sağlık çalışanlarının üzerindeki gereksiz iş yükünün kaldırılması.

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