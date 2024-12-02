Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı için rest çekti! 'Benim adıma kimse konuşamaz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda kayyum uygulamaları, belediyelerin borç durumu ve gelecek stratejileri gibi kritik konular ele alındı.

Kayyumlara Karşı Hukuk Vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyum uygulamalarına karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Yavaş, mücadelede hukukun önemine dikkat çekerek, "Tepkilerimizi hukuk çerçevesinde göstermeliyiz; hukukun sınırlarını aşmamalıyız" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Mesajı

Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili spekülasyonlara da değinen Mansur Yavaş, kesin bir dille konuştu:

"Benim adıma cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kimse konuşmaz, konuşmamalı. Bu tür tartışmalardan uzak durulmalı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz çok erken."

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Toplantının Gündemi

Toplantıda ayrıca belediye başkanlarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı. Belediyelerin borç yönetimi, ekonomik zorluklar ve sosyal projeler de gündemdeydi. Belediye başkanlarının görüş ve önerilerini paylaştığı toplantının, önümüzdeki seçim stratejilerine de yön vermesi bekleniyor.