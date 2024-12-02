Asgari ücret ve emekli maaşında flaş ihtimal! Refah yapı verilecek mi?

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çağrılarda bulundu. Kamuda ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, liyakate dayalı bir personel sisteminin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Ücret Adaleti ve Yeni Sistemin Gerekliliği

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Kalaycı, kamuda farklı statülerde çalışanlar arasındaki ücret farklarının çalışma barışını bozduğunu belirterek, “Ehliyeti ve liyakati esas alan, çalışma barışını sağlayacak bir kamu personel sistemi oluşturulmalı” dedi.

Refah Payı ve Ek Destek Talepleri

Kalaycı, 2025 yılı asgari ücretinin açlık sınırının üzerinde belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Büyük şehirlerde çalışanlara barınma ve ulaşım desteği sağlanmasını önerirken, emekliler için de zam oranlarına ek olarak refah payı verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Asgari Ücret ve Zamlı Maaş Beklentisi

Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret ve kamu çalışanlarının zam oranları, 2025’in ilk ayında yürürlüğe girecek. Tüm gözler, refah payını da içeren açıklamalarda. Kalaycı’nın önerileri, özellikle dar gelirli çalışanlar ve emekliler için bir umut ışığı oldu.