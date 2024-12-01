Borsa'da Fenerbahçe yüz güldürdü! Kasım'da kazandıran şirketler açıklandı

Borsa İstanbul’da spor hisseleri genel olarak düşüş trendi gösterse de Fenerbahçe, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Kasım ayını 10 milyar 274 milyon 124 bin liralık piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe, spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp oldu.

Fenerbahçe Yatırımcısını Sevindirdi

Fenerbahçe Futbol AŞ, kasım ayında hisseleri %5,7 artış göstererek spor kulüpleri arasında yatırımcısına kazandıran tek şirket oldu. Bu başarıda kulübün ArsaVev ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

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Diğer Spor Kulüplerinde Kayıplar

Galatasaray: Hisselerinde %1 oranında değer kaybı yaşadı. Hisselerinde %1 oranında değer kaybı yaşadı.

Trabzonspor: %3,1 düşüşle yatırımcısına kaybettirdi. %3,1 düşüşle yatırımcısına kaybettirdi.

Beşiktaş: %5,8 oranında değer kaybıyla dikkat çekti. %5,8 oranında değer kaybıyla dikkat çekti.

Yıl Genelinde de Fenerbahçe Zirvede

2024 yılı başından itibaren spor hisseleri performansında Fenerbahçe yine lider durumda.

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Fenerbahçe: %13,5 kazanç sağladı.

Galatasaray: %11,4 kazanç elde etti.

Trabzonspor: %22 kayıp yaşadı.

Beşiktaş: %52,5 oranında değer kaybetti.

Bu sezon yaptığı etkili transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, borsa performansında da liderliğini sürdürüyor. Lider Galatasaray ise hem saha sonuçlarıyla hem de borsa kazancıyla taraftarlarını sevindirdi.