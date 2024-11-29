BOTAŞ beklenen açıklamayı yaptı! Doğalgaz zammında son durum ne?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitcoin'de son durum ne? 2025 tahmini dudak uçuklattı

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Yıl sonu altın tahmini şok etti

Cem Küçük asgari ücret tahmini yaptı! Asgari ücret için ilk rakam

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

Bu açıklamayla birlikte doğal gaz kullanıcılarına yönelik herhangi bir fiyat artışının olmadığı bir kez daha vurgulanırken, Türkiye’nin Avrupa’da en düşük doğal gaz fiyatlarına sahip ülkelerden biri olduğu ifade edildi.