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Bitcoin'de son durum ne? 2025 tahmini dudak uçuklattı

Bitcoin toparlanmaya devam ediyor! Uzmanlar, lider kripto para biriminin 2028 yılına kadar 740 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Trump etkisi ve balinaların hamleleri Bitcoin'i nasıl şekillendiriyor?

Bitcoin'de son durum ne? 2025 tahmini dudak uçuklattı
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Kripto para dünyasının lideri Bitcoin, son günlerdeki toparlanmasıyla yatırımcılarına umut vermeye devam ediyor. Hedef 100 bin dolar olarak konuşulsa da uzmanların uzun vadeli tahminleri, Bitcoin'in çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.

Bitcoin’in Güncel Durumu

Bitcoin, son 24 saatte %2,4 değer kazanarak 95.369 dolardan işlem görüyor. Ancak haftalık bazda %2,8’lik bir düşüş kaydedildi. Yine de, bu ay içinde %33,9’luk bir artışla dikkat çeken Bitcoin, yılı güçlü bir performansla tamamlamaya hazırlanıyor.

740 Bin Dolar Hedefi Ne Kadar Gerçekçi?

Pantera Capital CEO’su Dan Morehead, Bitcoin’in geçmişte üç kat değer kazandığı dönemleri hatırlatarak, benzer bir büyüme döngüsünde fiyatın 740 bin dolara ulaşabileceğini dile getirdi. Morehead, küresel finans sisteminin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu hedefin "akıl almaz" bir ihtimal olmadığını belirtti.

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Trump Etkisi ve Politik Gelişmeler

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, Bitcoin piyasasında önemli bir hareketliliğe yol açabilir. Kripto dostu politikaların etkisiyle Bitcoin’in yıl içinde 100 bin doları aşması ve 2025’in ilk çeyreğinde 120 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Son günlerde borsalara büyük miktarlarda Bitcoin transferi yapan balinalar, fiyat dalgalanmalarına doğrudan etki ediyor. Bu hareketlilik, Bitcoin'in mevcut piyasa döngüsündeki zirvesine ulaşıp ulaşmadığı konusunda ipuçları veriyor.

Bitcoin’in kısa vadeli hedefi olan 100 bin dolar artık daha ulaşılabilir görünüyor. Uzun vadede ise 740 bin dolar tahmini, yatırımcılar için oldukça cesaret verici. Ancak, piyasa dalgalanmalarının yüksek olduğu kripto dünyasında, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerektiği unutulmamalı.

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