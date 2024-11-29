Cem Küçük asgari ücret tahmini yaptı! Asgari ücret için ilk rakam

Türkiye'de milyonlarca çalışan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması beklenirken, gazeteci Cem Küçük, asgari ücret zammı hakkında tahminlerini paylaştı. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında açıklama yapan Küçük, asgari ücrete yapılacak zammın yeni maaşın 24 bin 500 TL civarına ulaşacağını öngördü.

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Cem Küçük, AK Parti'nin son seçim yenilgisinin ekonomik sebeplerini değerlendirerek, asgari ücret ve emeklilere yönelik yapılacak iyileştirmelerin önemine vurgu yaptı. Hayat pahalılığının hâlâ devam ettiğine dikkat çeken Küçük, ekonomik zorlukların emekli ve özel sektör çalışanları üzerindeki etkisini dile getirerek, "Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapmazsa millet bunu unutmaz" dedi.

Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu enflasyon oranına da değinen Küçük, "Merkez Bankası'nın verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. Ancak 25 bin olacağına emin değilim" ifadelerini kullandı.