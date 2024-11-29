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İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Yıl sonu altın tahmini şok etti

Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflaması ve artan jeopolitik gerilimlerle yükselmeye devam ediyor. Ons altın 2659,11 dolara kadar çıkarken, uzmanlar Aralık ayında yaşanacak olası dalgalanmalara dikkat çekiyor. İslam Memiş, yıl sonuna kadar altının 2700 dolar seviyesinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! Yıl sonu altın tahmini şok etti
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Altın fiyatları, ABD dolarının hafif zayıflaması ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Ons altın, gün içinde 2662,77 dolara kadar çıkarak güçlü bir performans sergiledi ve şu anda yüzde 0,8 artışla 2659,11 dolardan işlem görmekte.

Altının Yükselmesinin Sebepleri

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları altına yönlendirdiğini belirterek, dolardaki zayıflamanın altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Lan, ons altının 2600 dolar seviyesini test edebileceğini veya bu seviyenin altına inebileceğini, yıl sonuna kadar ise konsolidasyon döneminin devam edebileceğini öngördü.

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Fed Faiz Kararına Odaklanan Altın Yatırımcıları

Altın yatırımcıları, Aralık ayında yapılacak olan Fed toplantısına odaklanmış durumda. CME FedWatch verilerine göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 66,5 olarak fiyatlanıyor. Bu karar, 2024’teki üçüncü faiz indirimi olabilir. Ayrıca, iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam gibi veriler, Fed’in kararına dair ipuçları verebilir.

İslam Memiş’in Aralık Ayı Tahmini: "3-4 Hafta Boyunca İyimser Haber Akışları Olabilir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Aralık ayının özellikle büyük yatırımcıların Noel tatiline çıkacakları bir dönem olduğunu belirtti. Bu dönemde genelde iyimser haber akışlarının ve barış haberlerinin gelebileceğine dikkat çekerek, "3-4 hafta boyunca iyimser bir döneme girilebilir" dedi. Ayrıca, Memiş, Aralık ayının piyasalarda manipülatif fiyatlamaların görülebileceğini ve fiyatların geniş bir bantta dalgalanabileceğini öngördü. Ons altın için 2580-2680 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, yıl sonunu 2700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlamayı tahmin etti.

Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar dalgalanması ve 2700 dolar seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor.

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