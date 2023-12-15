Bolu’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla tespit edildi! Bakın kendini nasıl savundu?

Bolu’da trafik polisinin dronla denetim yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaşan bir sürücü tespit edilerek hakkında ceza işlemi yapıldı. Aracın içindeki sürücü ve ailesi “Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu” diyerek kendilerini savundu.

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Bolu’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla tespit edildi! Bakın kendini nasıl savundu?

Bolu’da polis ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası bulunmayan Dağkent Kavşağı’nda dron destekli denetim yapıldı. Kırmızı ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü ise, “Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu” dedi.

Bolu’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla tespit edildi! Bakın kendini nasıl savundu?
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kamerası bulunmayan ve sürücülerin sık sık kural ihlali yaptığı tespit edilen Dağkent Kavşağı’nda denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetimlerde sürücülerin ışık ihlalleri tespit edildi. Kavşağın ilerisine kurulan trafik kontrol noktasında ışık ihlali yapan sürücülere 951 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kontrol noktasında durdurulan araçlarda kemer kullanımı ve araç evrakları sorgulandı. Polis ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

Bolu’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla tespit edildi! Bakın kendini nasıl savundu?

“KIRMIZI YANSA BEN GEÇMEZDİM”

Kırmızı ışık ihlali dronla kayıt altına alınmasına rağmen sarı ışıkta geçtiğini iddia eden sürücü Salih Karadeniz, “Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu. Trafik ışıklarında sarı gördüm ben, yoksa geçer miyim? Trafikte zaten dikkatli oluyoruz. Kırmızı yansa ben geçmezdim” diye konuştu.
Polis ekiplerine sürücünün araçta bulunan eşi ise, “Sizin lambanız geç yandı” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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