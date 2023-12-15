Kartalkaya hazırlıklarını tamamladı, tatilcileri bekliyor!

Türkiye’de turizm bölgesi ve kayak merkezi olarak bilinenen ve çok tercih edilenler arasında olan Kartalkaya tatil sezonunu açtı.

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Kartalkaya hazırlıklarını tamamladı, tatilcileri bekliyor!

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı. Kayak sezonunun açılmasıyla tatilciler sezonun ilk kayak keyfini yapma fırsatı buldu.

KARTALKAYA TATİLCİLERİNİ BEKLİYOR

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da, son yağan kar yağışlarıyla ve yapay karlama ile birlikte kar kalınlığı pistlerde bir metreye yaklaştı.

Kartalkaya hazırlıklarını tamamladı, tatilcileri bekliyor!

Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yeni sezon açıldı. Kayak sezonunun açılmasıyla tatilciler sezonun ilk kayak keyfini yapma fırsatı buldu.

Kartalkaya hazırlıklarını tamamladı, tatilcileri bekliyor!

“YAPAY KARLAMA İLE 1 METREYE YAKIN KAR VAR"

Kartalkaya’da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, “Kayak sezonumuzu bugün itibarıyla açtık. Gayet olumlu gidiyor pistlerimizde yapay karlama ile 1 metreye yakın kar var. Pistlerimizi hazır hale getirdik. Kayakçı memnuniyeti açısından gece de yapay karlama yapıyoruz. Sabah pistler hazır karlı oluyor. Bizim şu an otel doluluklarımız beklediğimizin üzerinde. Halen de talep gelmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta sonu güzel bir karla pistlerimizi genişleterek tamamını açmış oluruz. Bu sezon da görüşmelerimiz devam ediyor. Daha henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki hafta diğer otellerin pistlerinin açılması ile görüşmelerimizi tamamlayacağız. Umarım geçen sezon olduğu gibi tüm pistleri birleştirip kayak severlerin imkanlarına sunacağız” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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