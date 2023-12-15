Bir çocuk daha köpeklerin saldırısından kurtulamadı! Talihsiz çocuğu ısırarak yaraladı!

Ankara'da bir başıboş köpek vakası daha yaşandı. Bisiklet sürmek için evden çıkan çocuk bir anda karşısında köpeği görünce ne yapacağını şaşırdı. Peşine koşan köpeğin saldırısından kurtulamadı.

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Bir çocuk daha köpeklerin saldırısından kurtulamadı! Talihsiz çocuğu ısırarak yaraladı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA YARALAR OLUŞTU

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.

Bir çocuk daha köpeklerin saldırısından kurtulamadı! Talihsiz çocuğu ısırarak yaraladı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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