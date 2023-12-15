Bir çocuk daha köpeklerin saldırısından kurtulamadı! Talihsiz çocuğu ısırarak yaraladı! Ankara'da bir başıboş köpek vakası daha yaşandı. Bisiklet sürmek için evden çıkan çocuk bir anda karşısında köpeği görünce ne yapacağını şaşırdı. Peşine koşan köpeğin saldırısından kurtulamadı.