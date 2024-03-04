Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana gelen kazada, ciple hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

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Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Bolu-Mudurnu yolunda ciple hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Nadir G. yönetimindeki 06 PGU 17 plakalı hafif ticari araç, Bolu istikametinde giden Mehmet G. hakimiyetindeki 14 EB 278 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Çarpışmanın etkisiyle Nadir G., Sevim G., Mehmet G. ve Suna Göktaş G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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