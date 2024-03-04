Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılana açıklamaya göre bu gün saat 11:26 'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. deprem komşu illerinden de hissedildi.

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Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkez üstü Elbistan'da, saat: 11:26 itibarıyla 4,4 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elbistan’da 4 Mart Pazartesi günü saat 11.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye 4,4 şiddetindeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Afşin ilçesi Binboğa mahallesinde 4,7 şiddetinde 1,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Elbistan'da da oldukça şiddetli şekilde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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