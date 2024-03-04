Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybetti

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında düşme mücadelesi veren iki takım maçında ev sahibi Siltaş Yapı Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği Tümosan Konyaspor'a saha ve seyircisi önünde 2-0 yenilerek büyük bir avantajı kaybetti.
Pendikspor ile Konyaspor, Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 2-0 kazandı.
PENDİKSPOR BÜYÜK BİR AVANTAJI KAYBETTİ
Konyaspor'a galbiyeti getiren golleri, 12. dakikada penaltıdan Cikalleshi ve 74. dakikada Ethemi kaydetti.
Pendikspor gelecek hafta Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Konyaspor sahasında adanademirsporu ağırlayacak
Pendikspor: 0 - Konyaspor: 2
Stat: Pendik
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba (Dk. 61 Erencan Yardımcı), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 72 Gökcan Kaya), Thiam (Dk. 83 Eze), Halil Akbunar (Dk. 61 Diaby), Umut Nayir
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 76 Ahmet Oğuz), Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip (Dk. 63 Ethemi), Soner Dikmen (Dk. 87 Kahraman Demirtaş), Oğulcan Ülgün (Dk. 86 Yunus Mallı), Ndao, Cikalleshi (Dk. 63 Sambou)
Goller: Dk. 12 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 73 Ethemi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 53 Slowik, Dk. 58 Hadebe, Dk. 65 Sambou, Dk. 90+6 Ethemi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 55 Rassoul, Dk. 58 Midtsjö, Dk. 60 Sequeira, Dk. 90+1 Diaby, Dk. 90+6 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)
KAYNAK: Bölge Gündem Haber