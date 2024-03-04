Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!

Denizli’de Orman işletme Şefliğine ait lojmanın bacasında başlayan yangın binayı kısa sürede sardı. Yangına müdahale eden iftaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkması sonucu sokağa dökülen vatandaşlar korku ve panik yaşadı.

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Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!

Denizli’de Orman işletme Şefliğine ait lojmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz duruma gelen dairelerde yaşayan aileler belediye oteline yerleştirildi.
Yangın, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orman İşletme Şefliğine ait lojmanları bacasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!

Can kaybının yaşanmadığı yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Yangın sebebiyle 7 kişilik bir ailenin yaşadığı dairenin kullanılamaz hale gelmesi üzerine belediye oteline yerleştirildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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