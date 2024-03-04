Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!

Vatandaşlar hem merak, hem de endişe ediyor. Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası ne kadar daha artacak? haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu son bir haftadır turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber deniz kıyısında denizanaları da çoğalmaya devam ediyor.

Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları son 1 haftadır turuncu tonlara büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı görüldü. Turuncu renk ve deniz anaları geçen haftaya kıyasla bu hafta çoğaldığı gözlendi.

Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Uzun zamandır senenin bu ayları yani Mart ve Nisan aylarında kıyılar turuncu renge bürünüyor. Plankton deriz biz buna. Denizde ve balıklarda herhangi bir sıkıntı oluşturmazlar. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurun yağması ve havaların karayel esmesi ile kıyıları terk edeceklerdir inşallah. Bu durumda vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok" diye konuştu.

Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!

Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldiSon dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi

Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!

Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmelerKademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a yeni klip!AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a yeni klip!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi
Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi
Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!
Denizli’de hareketli gece! Orman işletme Şefliğine ait lojman cayı cayır yandı!
Ramazan hazırlıkları başladı! Camiler tek tek, özenle temizleniyor
Ramazan hazırlıkları başladı! Camiler tek tek, özenle temizleniyor
Polisin Dur ihtarına uymayan çocuk sürücü dehşet saçtı, Polis sürüklenerek yere düştü!
Polisin Dur ihtarına uymayan çocuk sürücü dehşet saçtı, Polis sürüklenerek yere düştü!
Son Haberler
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var
Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!
Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybetti
Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybetti
Otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti! Sırt üstü düştü ters döndü, o anlar kamerada
Otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti! Sırt üstü düştü ters döndü, o anlar kamerada
Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı gizli bölmede polisten kaçamadı
Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı gizli bölmede polisten kaçamadı
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu
TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Hastanede silahlı saldırı! Yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Hastanede silahlı saldırı! Yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Kreşte akıl almaz olay! Yaşıtı tarafından dakikalarca darp edilen çocuk, beyin sarsıntısı geçirdi!
Kreşte akıl almaz olay! Yaşıtı tarafından dakikalarca darp edilen çocuk, beyin sarsıntısı geçirdi!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları