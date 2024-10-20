Biz yüzüne bakmıyoruz ama Japonlar her gün yiyor! Uzun yaşamak isteyen o meyveyi yesin

Fortunella cinsine ait bir turunçgil olan Kumkuat, tipik olarak küçük portakal boyutlarında bir turunçgildir. Bu meyve, ağaç veya çalı şeklinde yetişir ve ince, parlak kabuğuyla ayırt edilir. İçi ekşi ve tatlı bir lezzete sahiptir. Asit kökenli kumkuat, özellikle Çin ve Japonya'da tüketilir.



KUMKUAT KULLANIMI



- C Vitamini Deposu: Kumkuat, günlük önerilen C vitamini ihtiyacının neredeyse %75'ini karşılayabilir. Cildi antioksidan yapısı sayesinde güzelleştirir.

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- Sindirim Sağlığı: Kabızlık, hazımsızlık ve diğer sindirim sorunlarına yardımcı olur. Kabağından yenilebilen tek turunçgil olan kumkuat, lif bakımından zengindir ve sindirim sistemini iyileştirir.



Antioksidanlar: Kumkuat, serbest radikallerle savaşarak hücresel sağlığı destekler.

- Düşük Kalorili Atıştırmalık: Kumkuat, sağlıklı ve düşük kalorili bir atıştırmalık alternatifidir.

KUMKUATIN KULLANILDIĞI YERLER

Kumkuat, çeşitli yemek tariflerinde giderek daha popüler hale geliyor. Smoothie'lerden salatalara, içeceklerden reçellere kadar çok çeşitli yiyeceklerde kullanılabilir. Kumkuat suyu, özellikle içecekler ve tatlılar için idealdir.