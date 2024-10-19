Vergi borcu ödeyecekler dikkat edin! Dolandırıcılar siteyi klonladı
GİB, vatandaşları sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı uyardı. Kurum, "Mükelleflerimiz sahte e-postalarla sahte web adreslerine yönlendirilmekte ve kredi kartı bilgileri, kişisel bilgiler vb. ele geçirilmeye çalışılmaktadır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşları ve mükellefleri sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı uyardı. Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla işlemler ve ödemeler yapılmalıdır. Başkanlığın web sitesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız
Bakan Şimşek çok sert konuştu! "Parayı kazandığını kanıtlayamıyor"
GERÇEK SİTE KOPYALANDI
Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlar ve mükelleflere Başkanlık adına sahte bir e-posta göndererek, vergi borçlarını ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin web sitesini (https://dijital..gib.gov.tr) kopyalayarak oluşturulan sahte bir web sitesine yönlendirildiği ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu anlaşıldı.
‘ÖDEMELERİ BURAYA YAPIN’ UYARISI
Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla işlem yapmak ve ödemeler yapmak, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve web sitelerinden mağdur olmamaları için çok önemlidir.
Böyle bir e-posta alan mükelleflerin VİMER-189 olarak bilinen Vergi İletişim Merkezini arayarak bilgi alabilecekleri belirtildi.