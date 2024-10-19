Vergi borcu ödeyecekler dikkat edin! Dolandırıcılar siteyi klonladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşları ve mükellefleri sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı uyardı. Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla işlemler ve ödemeler yapılmalıdır. Başkanlığın web sitesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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GERÇEK SİTE KOPYALANDI

Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlar ve mükelleflere Başkanlık adına sahte bir e-posta göndererek, vergi borçlarını ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin web sitesini (https://dijital..gib.gov.tr) kopyalayarak oluşturulan sahte bir web sitesine yönlendirildiği ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu anlaşıldı.

‘ÖDEMELERİ BURAYA YAPIN’ UYARISI

Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla işlem yapmak ve ödemeler yapmak, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve web sitelerinden mağdur olmamaları için çok önemlidir.

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Böyle bir e-posta alan mükelleflerin VİMER-189 olarak bilinen Vergi İletişim Merkezini arayarak bilgi alabilecekleri belirtildi.