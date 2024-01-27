Bitcoin Halving nedir? Büyük olayda fiyatlanma nasıl olacak?

Bitcoin Halving, Bitcoin'in protokolünde tanımlanan ve Bitcoin blok ödülünün her 210.000 blokta bir yarıya indirilmesini gerektiren bir durumdur. Türkçe olarak bir “Yarılanma” olarak da bilinir.

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Bitcoin yarılanması tartışmasız kripto para dünyasındaki en önemli olaydır. Bu nedenle, ister kripto acemisi ister deneyimli bir yatırımcı olsun, yarılanmanın ne olduğunu ve piyasa üzerindeki etkisini anlamak çok önemlidir.

BİTCOİN HALVİNG NEDİR?

Kripto takvimindeki en önemli olay olarak kabul edilen Bitcoin yarılanması, ağa giren yeni madeni paraların sayısını azaltmak için Bitcoin madencilik ödülünün yarıya indirildiği bir süreçtir.

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Proof-of-Work (PoW) algoritmasına dayanan Bitcoin gibi kripto para birimleri, yeni bloklar oluşturmak, yeni madeni paraları dolaşıma sokmak ve çabalarının karşılığını almak için matematiksel problemleri çözen özel donanımlı bilgisayarlara sahip madenciler tarafından üretilir.

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BİTCOİN HALVİNG VE MADENCİ İLİŞKİSİ

Bitcoin ağı içinde, madenciler için ilk blok ödülü 50 BTC idi. Zamanla, Bitcoin kodundaki özel bir "yarılanma" hükmü nedeniyle bu ödül sürekli olarak azaltıldı. Bitcoin yarılanma tarihleri takvimde garantili fikstürler olmasa da, tutarlıdırlar. Bu hüküm, Bitcoin blok ödülünün kabaca her 210.000 blokta veya yaklaşık olarak her 4 yılda bir kalıcı olarak yarıya kesilmesi gerektiğini belirtir. Bitcoin'in yarılanmasının amacı, sabit toplam arzla birlikte, Bitcoin ağına giren yeni madeni paraların sayısını azaltmaktır.

BİTCOİN YARILANMASI NASIL ÇALIŞIR?

Bir yarılanma olayı, ağın PoW tabanlı olması koşuluyla, genesis bloğunun lansmanından itibaren bir blok zinciri protokolüne kodlanır. Temel olarak, bu yinelenen olay yalnızca iki satırda belirtilir, bunlardan biri yarılanmanın ne zaman gerçekleştiğini belirtir ve diğeri ilgili blok zincirinin yarılanmayı ne zaman durdurması gerektiğini belirtir.

BİTCOİN HALVİNG, FİYATINI ETKİLER Mİ?

Piyasanın en değerli varlığı olan Bitcoin, Halving olayından etkilenmektedir. Bitcoin fiyatı yarılanmadan şu şekilde etkilenebilir:

Ödüller yarıya indirilir, bu da ağın sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini teşvik eder. Yeni Bitcoin’lerin üretilme oranını azaltarak, yarılanma, Bitcoin'in arzının sınırlı ve sınırlı kalmasını sağlar.

Bitcoin'in enflasyon oranı yarılanmadan sonra düşer. Bu da piyasaya giren yeni paraların arzının azaldığı anlamına gelir.

Halving (veya başka bir tekil faktör) ile Bitcoin'in fiyatı arasında nedensel bir bağlantı olduğunu kanıtlamak zor. Ancak bu göstergenin tarihsel güvenilirliği nedeniyle, ağın nasıl çalıştığına dair bazı temel gerçeklerle birleştiğinde, bilinçli çıkarımlar yapabiliriz.

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