Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 23 milyar dolar değerindeki 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16 modernizasyon kiti satışına onay verdiğini Kongre'ye resmi olarak bildirmesinin ardından ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan konuyla ilgili detaylı açıklama geldi.

23 milyar dolar ödenecek

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne 23 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve uçakların modernizasyonuyla ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu muhtemel satışı bildiren belgeyi teslim etti" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin 32 adet "F-16 C Blok 70" uçağı, 8 adet "F-16 D Blok 70" uçağı ve hali hazırda kullandığı 79 adet F-16 uçağını V-Konfigürasyonu ile modernize etmek için ilgili ekipman alacağı kaydedildi.

Satışa birçok teknik ekipmanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, "Tahmini toplam maliyet 23 milyar dolar olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'nin F-16 uçak filosu genişleyecek ve modernize edilecek"

Açıklamada, "Kongre'ye önerilen bu satış, NATO müttefiki Türkiye'nin hava yeteneklerini ve NATO ile iş birliği potansiyelini geliştirerek ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenliğini de destekleyecek. Önerilen satış, eski F-16 uçakları hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan Türkiye'nin F-16 uçak filosunu genişletmesine ve modernize etmesine imkan sağlayacaktır" denildi.

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ABD harekete geçmişti

Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) projesi tamamlanana kadar uçak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ekim 2021'de ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı 4.5 nesil F-16 Blok 70 savaş uçağı ile kullanımda olan 79 adet F-16 savaş uçağı için gerekli modernizasyon kitlerinin satışı için talepte bulunmuştu.

Biden yönetimi satışı desteklediğini açıklarken, ABD Kongresi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından satışın değerlendirilebileceğini belirtmişti. Bu süreçte İsveç yönetimi ise terörle mücadele yasalarını sıkılaştırıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeye yönelik somut adımlar atmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda geçtiğimiz Salı günü yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılım protokolü onaylanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasının ardından ABD Başkanı Joe Biden Kongre'deki komite liderlerine mektup yazarak Türkiye'ye F-16 satışının "gecikmeden" onaylanması çağrısında bulunmuştu. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, satışa onay verdiğine dair Kongre'ye resmi bildirim yapmıştı.

Kongre'den onay çıkması bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bildirimde bulunmasının ardından Kongre'nin satışa itirazı için 15 günü bulunuyor. Kongre bu sürede itirazda bulunmazsa satış gerçekleşmiş olacak. ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, satışa sıcak bakıyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışına izin vereceğini söyleyerek, "Türkiye'nin F-16 uçağı satın alma talebini onaylamam, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlıydı" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasından memnuniyet duyduğunu, mevcut durumda Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini belirtti.

F-16 Blok 70 savaş uçakları, AESA Radar sayesinde mevcut F-16'lardan ayrılarak 4'üncü nesil yerine 4.5'inci nesil olarak kabul ediliyor.