Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam

Simite yeni zam geldi. O şehirde simit artık çok daha yüksek fiyattan satılacak.

YAYINLAMA
Google News
Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin yarından itibaren 15 TL olacağını açıkladı. Simide en son zam 31 Temmuz'da 10 TL oldu. Yarından itibaren Ankara'da simit 15 TL'den satılacaktır.

Delibaş, zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi:

Emekliye seyyanen zammı gelebilir! Seçim öncesi müjde geliyorEmekliye seyyanen zammı gelebilir! Seçim öncesi müjde geliyor

Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…

O belediyeden işçi maaşlarına rekor zam! İşçiler bile bu kadar beklemiyordu! "Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin"O belediyeden işçi maaşlarına rekor zam! İşçiler bile bu kadar beklemiyordu! "Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin"

Maalesef bugün yine bir zam haberiyle karşı karşıya kalacağız. Temmuz 2023'te 10 TL olarak belirlediğimiz simit fiyatları 15 TL oldu. Ham maddenin, kiraların ve zamların yükselmesi bunun bir başka nedenidir.

Özür Diliyoruz

15 TL, alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda esnafın derdine de derman olmuyor ama yine de bu zammı yapmak zorunda kaldık, bu da bizim için büyük bir acı. Bugün, özellikle emekli, öğrenci ve dar gelirli hemşehrilerimizden bu zammı uygulamak zorunda kaldığımız için özür diliyoruz.

Susam fiyatlarına, un fiyatlarına ve doğalgaz işçi maliyetlerine yüzde 200'lerin üzerinde bir zam uygulandı. Herkese özürlerimi sunuyorum. Özür dilemesi gereken tek kişi biz değiliz; başkalarının da lütfen çıkıp özür dilesinler."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye seyyanen zammı gelebilir! Seçim öncesi müjde geliyor
Emekliye seyyanen zammı gelebilir! Seçim öncesi müjde geliyor
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Vatandaş dikkat! Mart seçimlerinden sonra kredi kartlarına düzenleme gelebilir…
Vatandaş dikkat! Mart seçimlerinden sonra kredi kartlarına düzenleme gelebilir…
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Son Haberler
Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam
Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam
40 Liralık yakıtla tam 111km yol yapıyor! Dünyaya kasıp kavuran otomobil Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa çıkıyor!
40 Liralık yakıtla tam 111km yol yapıyor! Dünyaya kasıp kavuran otomobil Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa çıkıyor!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Jandarmadan Altın Günü operasyonu! İşten izin alıp yakın arkadaşını soydu
Jandarmadan Altın Günü operasyonu! İşten izin alıp yakın arkadaşını soydu
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!
Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!
Çok Okunanlar
İlk bölümü ile büyük ses getirmişti! İnci taneleri dizisi yayından mı kaldırılıyor? Hukuki süreç başladı
İlk bölümü ile büyük ses getirmişti! İnci taneleri dizisi yayından mı kaldırılıyor? Hukuki süreç başladı
Türkiye beşik gibi sallanıyor: Sabah saatlerinde bir deprem haberi de İzmir’den geldi…
Türkiye beşik gibi sallanıyor: Sabah saatlerinde bir deprem haberi de İzmir’den geldi…
Parti Meclisinden yetki isteyen Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi
Parti Meclisinden yetki isteyen Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi
Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı olay tepki! ''Sen camiye neden seçimden seçime geliyorsun''?
Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı olay tepki! ''Sen camiye neden seçimden seçime geliyorsun''?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulunarak, “Bu yıl 377 milyar dolar ihracat hedefimiz var”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulunarak, “Bu yıl 377 milyar dolar ihracat hedefimiz var”
AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum vaatlerini anlattı: Emekliye 2500, öğrenciye 10 bin TL! Her ay verilecek
AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum vaatlerini anlattı: Emekliye 2500, öğrenciye 10 bin TL! Her ay verilecek
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL