Simit bile lüks oldu! O şehirde simite büyük zam

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin yarından itibaren 15 TL olacağını açıkladı. Simide en son zam 31 Temmuz'da 10 TL oldu. Yarından itibaren Ankara'da simit 15 TL'den satılacaktır.

Delibaş, zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi:

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Maalesef bugün yine bir zam haberiyle karşı karşıya kalacağız. Temmuz 2023'te 10 TL olarak belirlediğimiz simit fiyatları 15 TL oldu. Ham maddenin, kiraların ve zamların yükselmesi bunun bir başka nedenidir.

Özür Diliyoruz

15 TL, alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda esnafın derdine de derman olmuyor ama yine de bu zammı yapmak zorunda kaldık, bu da bizim için büyük bir acı. Bugün, özellikle emekli, öğrenci ve dar gelirli hemşehrilerimizden bu zammı uygulamak zorunda kaldığımız için özür diliyoruz.

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Susam fiyatlarına, un fiyatlarına ve doğalgaz işçi maliyetlerine yüzde 200'lerin üzerinde bir zam uygulandı. Herkese özürlerimi sunuyorum. Özür dilemesi gereken tek kişi biz değiliz; başkalarının da lütfen çıkıp özür dilesinler."