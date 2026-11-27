Varant işlemleri, Borsa İstanbul'un Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı bünyesindeki Varant Pazarı'nda gerçekleştirilir. Yatırımcılar Midas gibi varant işlemlerini destekleyen platformlar aracılığıyla farklı dayanak varlıklara bağlı alım ve satım varantlarına erişebilir.

Peki, varant nasıl alınır, varant işlemi nasıl yapılır ve ilk kez varant satın alacak yatırımcılar nelere dikkat etmelidir?

Varant Nedir?

Varant, sahibine belirli bir dayanak varlığı veya göstergeyi önceden belirlenen koşullarla, belirli bir tarihte ya da tarihe kadar alma veya satma hakkı sağlayan türev nitelikli bir sermaye piyasası aracıdır.

Varantlar hisse senetleri, endeksler, dövizler veya emtialar gibi farklı dayanak varlıklara bağlı olabilir. Ancak bir varant satın almak, doğrudan ilgili hisse senedinin veya başka bir dayanak varlığın sahibi olmak anlamına gelmez.

Varantların iki temel türü bulunur:

Alım varantı (Call): Dayanak varlığın fiyatının yükselmesinden yararlanmayı amaçlayan bir üründür.

Satım varantı (Put): Dayanak varlığın fiyatının düşmesinden yararlanmayı amaçlayan bir üründür.

Varantların önemli özelliklerinden biri kaldıraç etkisidir. Dayanak varlığın fiyatındaki değişimler, varantın değerinde oransal olarak daha büyük hareketlere neden olabilir.

Bununla birlikte varantların belirli bir vadesi bulunur. Beklenen fiyat hareketi gerçekleşmese veya yeterince hızlı gerçekleşmese bile varant zaman değeri kaybedebilir.

Varant Nasıl Alınır?

Türkiye'de varant satın almak için varant işlemlerini destekleyen bir yatırım hesabına ihtiyaç duyulur. Hesap açılışı ve gerekli işlem izinlerinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, işlem yapmak istedikleri varantı seçerek emir verebilir.

Varant alım süreci genel olarak altı adımdan oluşur.

1. Varant İşlemi Yapılabilen Bir Aracı Kurum Seçin

Varant işlemlerine başlamak için ilk adım, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş ve varant alım satım hizmeti sunan bir yatırım kuruluşu seçmektir.

Türkiye'de bazı bankaların yatırım hizmetleri, geleneksel aracı kurumlar ve mobil yatırım uygulamaları üzerinden varant işlemleri yapılabilir.

Platform seçerken komisyon oranları, işlem yapılabilen varantlar, fiyat takibi ve analiz araçları gibi özellikler incelenmelidir.

2. Yatırım Hesabınızı Oluşturun

Aracı kurum seçildikten sonra yatırım hesabı açılışı tamamlanmalıdır.

Bu aşamada kimlik doğrulama, yatırım hesabı sözleşmeleri ve ilgili risk bildirimleri gibi işlemler yapılabilir. Kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak ek değerlendirmeler veya işlem izinleri gerekebilir.

Varantlar kaldıraç etkisine sahip ürünler olduğundan, yatırımcıların işlem yapmadan önce ürünün risklerini anlaması önemlidir.

3. Dayanak Varlığı ve Varant Türünü Belirleyin

Varant seçerken öncelikle hangi dayanak varlık üzerinde işlem yapılacağına karar verilir.

Örneğin yatırımcı, belirli bir hisse senedinin fiyatında yükseliş veya düşüş bekleyebilir. Bu beklentiye göre alım ya da satım varantları incelenebilir.

Ancak yalnızca fiyat yönünü doğru tahmin etmek, varant işleminden kâr elde etmek için yeterli değildir. Beklenen hareketin büyüklüğü ve ne zaman gerçekleştiği de önem taşır.

4. Varantın Vadesini ve Kullanım Fiyatını İnceleyin

Aynı dayanak varlığa bağlı farklı vadelerde ve kullanım fiyatlarında varantlar bulunabilir.

Varant seçiminde şu unsurlar değerlendirilmelidir:

Vade tarihi: Varantın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih.

Kullanım fiyatı: Varantın sağladığı hakkın hangi fiyat üzerinden hesaplandığını gösteren değer.

Çarpan: Varantın dayanak varlıkla olan miktarsal ilişkisini belirleyen unsur.

Varant fiyatı: Varantı satın almak için ödenen birim bedel.

Alış-satış fiyat farkı: Piyasadaki alış ve satış kotasyonları arasındaki fark.

Özellikle kısa vadeli varantlarda zaman değeri kaybı önemli bir risk oluşturabilir.

5. Varant Alım Emrinizi İletin

İşlem yapılacak varant belirlendikten sonra yatırım platformu üzerinden alım emri verilebilir.

Yatırımcı, satın almak istediği varant miktarını ve emir fiyatını belirleyerek işlemini onaya gönderebilir.

Emrin gerçekleşmesi için piyasada uygun karşı emir veya kotasyon bulunması gerekir. Emir iletilmesi, işlemin mutlaka gerçekleşeceği anlamına gelmez.

6. Varant Pozisyonunuzu Takip Edin

Varant satın alındıktan sonra fiyat hareketlerinin ve vadeye kalan sürenin takip edilmesi gerekir.

Dayanak varlığın fiyatındaki değişimlerin yanı sıra volatilite, faiz oranları ve zaman değeri de varant fiyatını etkileyebilir.

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Yatırımcılar vade sonunu beklemeden, piyasa koşullarının ve emirlerin uygun olması hâlinde ellerindeki varantları borsada satabilir.

Midas Üzerinden Varant Nasıl Alınır?

Türkiye'de varant işlemleri için kullanılabilecek mobil yatırım platformlarından biri Midas'tır. Uygulama üzerinden yatırımcılar farklı dayanak varlıklara bağlı varantları inceleyebilir, filtreleyebilir ve alım satım işlemleri gerçekleştirebilir.

Midas üzerinden varant satın alma süreci şu adımlarla ilerler:

1. İlgili dayanak varlığın detay sayfasını açın.

Midas uygulamasında varantını incelemek istediğiniz hisse senedi veya desteklenen endeksin detay ekranına gidin.

2. “İşlem Yap” bölümünden “Varantlar” sekmesine geçin.

Bu alanda ilgili dayanak varlığa bağlı varantları görüntüleyebilirsiniz.

3. Varantları filtreleyin.

Yükseliş veya düşüş beklentinize, vade aralığına, kullanım fiyatına ve risk seviyesine göre varantları filtreleyebilirsiniz.

4. Varantın detaylarını inceleyin.

İlgilendiğiniz varantın fiyatını, vadesini, kullanım fiyatını ve diğer özelliklerini değerlendirin. Midas'ın olası kâr/zarar hesaplama özelliğiyle farklı fiyat senaryolarını inceleyebilirsiniz.

5. Alım emrinizi oluşturun.

Varantı seçtikten sonra “Al” butonuyla işlem ekranına geçebilir, almak istediğiniz miktarı ve fiyatı belirleyerek emrinizi onaylayabilirsiniz.

Midas ayrıca ilgilenilen varantların takip listesine eklenmesini ve fiyat değişimlerinin izlenmesini destekler. Platformda aylık varant işlem hacmine bağlı olarak değişen komisyon oranları uygulanır.

Ürün özellikleri ve işlem koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye Midas'ın varant işlemleri sayfasından ulaşılabilir.

Varant Alım Satım İşlemi Nasıl Hesaplanır?

Varant işlemlerinde elde edilebilecek kâr veya zarar, varantın alış ve satış fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanabilir.

Örneğin bir yatırımcının, birim fiyatı 2 TL olan bir varanttan 500 adet satın aldığını varsayalım.

Bu durumda başlangıç işlem tutarı:

500 × 2 TL = 1.000 TL olur.

Varantın fiyatı daha sonra 2,50 TL'ye yükselirse pozisyonun piyasa değeri 1.250 TL'ye ulaşır.

Yatırımcı varantlarını bu fiyattan satabilirse komisyon ve diğer giderler hariç 250 TL kâr elde eder.

Ancak aynı varantın fiyatı 1 TL'ye düşerse pozisyonun değeri 500 TL'ye geriler. Bu durumda yatırımcı, satış gerçekleştiğinde işlem maliyetleri hariç 500 TL zarar etmiş olur.

Bu örnek yalnızca hesaplama mantığını göstermektedir. Gerçek varant fiyatları dayanak varlığın hareketine birebir veya sabit bir oranla bağlı değildir.

Üstelik bir varant vade sonunda değersiz hale gelebilir. Böyle bir durumda yatırımcı ödediği primin tamamını kaybedebilir.

Varant Satış İşlemi Nasıl Yapılır?

Varant satın alan yatırımcıların ürünün vade sonuna kadar beklemesi zorunlu değildir.

Borsa İstanbul'da işlem gören varantlar, işlem saatleri içerisinde piyasada uygun karşı emir veya kotasyon bulunması durumunda satılabilir.

Satış sürecinde yatırımcı, sahip olduğu varantı yatırım uygulaması üzerinden seçerek satış emri oluşturur. Emir miktarı ve fiyatı belirlendikten sonra işlem piyasaya iletilir.

Satış emri gerçekleştiğinde pozisyonun tamamı veya satılan miktarı kapatılmış olur.

Varantların vade sonunda nasıl sonuçlanacağı ise ürünün özelliklerine bağlıdır. Nakdi uzlaşılı varantlarda, ilgili koşullar oluştuğunda hesaplanan tutar yatırımcıya ödenebilir. Değersiz sona eren varantlarda ise ödeme yapılmaz.

Bu nedenle varant satın alınırken son işlem günü, vade tarihi ve uzlaşı koşulları mutlaka kontrol edilmelidir.

Varant Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Varant işlemleri, standart hisse senedi yatırımlarına göre farklı riskler içerir. Özellikle ilk kez varant alacak yatırımcıların ürünün fiyatlama mekanizmasını anlaması önemlidir.

Kaldıraç Etkisi

Varantlar kaldıraçlı finansal ürünlerdir. Dayanak varlıktaki sınırlı bir hareket, varant fiyatında daha yüksek oranlı bir değişime neden olabilir.

Bu etki hem kazanç hem de zarar yönünde ortaya çıkabilir.

Vade ve Zaman Değeri

Varantların belirli bir ömrü bulunur. Vade yaklaştıkça diğer koşullar aynı kaldığında zaman değeri genellikle azalır.

Bu nedenle dayanak varlığın fiyatı beklenen yönde hareket etse bile varantın değer kazanması garanti değildir.

Alış-Satış Fiyat Farkı

Varantlarda piyasa yapıcılar alış ve satış kotasyonları sunar.

Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, işlem maliyetini etkileyebilir. Özellikle kısa süreli alım satım yapan yatırımcılar açısından bu fark önemlidir.

İhraççı ve Likidite Riski

Varantlar bir ihraççı tarafından oluşturulur ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti de risk unsurlarından biridir.

Ayrıca piyasa yapıcılık faaliyetlerinin kesintiye uğraması veya piyasa koşullarının değişmesi, varantların işlem görmesini ya da istenen fiyattan satılmasını zorlaştırabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Varant nereden alınır?

Türkiye'de varantlar, Borsa İstanbul Varant Pazarı'ndaki ürünlere erişim sağlayan aracı kurumlar ve mobil yatırım uygulamaları üzerinden alınabilir. Midas, varant işlemlerini destekleyen platformlardan biridir.

Varant almak için ne kadar para gerekir?

Varant almak için gereken tutar, seçilen varantın birim fiyatına, işlem miktarına ve uygulanabilecek komisyonlara bağlıdır. Tüm varantlar için geçerli tek bir başlangıç yatırım tutarı bulunmaz.

Varant alırken teminat yatırmak gerekir mi?

Varant satın almak için genellikle VİOP işlemlerindeki gibi ayrıca başlangıç veya sürdürme teminatı yatırılması gerekmez. Yatırımcı varantın bedelini ve ilgili işlem maliyetlerini öder.

Varant satın alınca hisse sahibi olunur mu?

Hayır. Varant satın almak, dayanak varlığın doğrudan sahibi olmak anlamına gelmez. Varantlar, belirli koşullara bağlı alım veya satım hakkı sağlayan finansal ürünlerdir.

Varant vade sonunda ne olur?

Vade sonunda varantın değeri ve uzlaşı koşulları belirleyici olur. Kârda sona eren nakdi uzlaşılı bir varant için ödeme yapılabilir. Değersiz sona eren varantlarda ise yatırımcı yatırdığı primi kaybedebilir.

Varant alım satımı hangi saatlerde yapılır?

Borsa İstanbul'da varant işlemleri, Pay Piyasası'nın sürekli işlem bölümleri içerisinde gerçekleştirilir. Yarım iş günleri ve özel piyasa uygulamaları nedeniyle saatler değişebileceğinden güncel işlem takvimi kontrol edilmelidir.

Varant mı, hisse senedi mi alınmalı?

Varant ve hisse senedi farklı özelliklere sahiptir. Hisse senedi doğrudan ortaklık hakkı sağlarken varant, dayanak varlığa bağlı ve belirli vadeye sahip bir finansal üründür. Hangi ürünün uygun olduğu yatırımcının hedeflerine, bilgi düzeyine ve risk toleransına bağlıdır.

Sonuç: Varant İşlemlerine Başlamadan Önce Nelere Bakılmalı?

Varant almak için öncelikle varant işlemlerini destekleyen bir yatırım kuruluşunda hesap açılması ve ilgili işlem koşullarının tamamlanması gerekir. Ardından dayanak varlık, yön, vade ve kullanım fiyatı gibi kriterler değerlendirilerek alım emri verilebilir.

Midas gibi varant zinciri, filtreleme, takip listesi ve olası kâr/zarar hesaplama araçları sunan uygulamalar, yatırımcıların farklı varantları karşılaştırmasını kolaylaştırabilir.

Ancak varant işlemleri yalnızca fiyat yönünü tahmin etmekten ibaret değildir. Kaldıraç etkisi, vade, volatilite, likidite ve işlem maliyetleri birlikte değerlendirilmelidir.

Varant satın almadan önce ürünün riskleri anlaşılmalı ve yatırılan primin tamamının kaybedilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.