Ekonomist Mahfi Eğilmez’den enflasyona yeni bakış açısı: “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”…

Türk halkının yakından tanıdığı ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyona yeni iki kavram getirdi. Özellikle de Türkiye gibi ülkelerde görüldüğüne dikkat çeken Eğilmez, büyük bir sorun teşkil ettiğini aktardı. İşte detaylar…

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Ekonomist Mahfi Eğilmez’den enflasyona yeni bakış açısı: “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”…

Vatandaş, Türkiye’de enflasyonun düşmesini bekliyor. Ancak bu beklenti bir türlü karşılık bulmuyor. Enflasyon girdabına kapılan Türkiye’de yükseliş 2024 yılına da sıçradı.

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SKİMPFLASYON VE SHRİNKFLASYON

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ise, enflasyonu “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”a benzetti. Her iki kavram gıdada yapılan oyun sonrası ortaya çıkıyor. Ürünlerin kalitesinin düşmesi ve gramaj oyunlarına Eğilmez dikkat çekti.

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ENFLASYONLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Mahfi Eğilmez, bu haftaki yazı dizisinde “enflasyon” konusunu işledi. “Enflasyonla ilgili tartışmalar” isimli bir başlıkla Eğilmez şu konulara değindi;

“Enflasyon, günümüzde bütün dünyada tehdit oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde enflasyon daha düşük olsa da (ortalama yüzde 4 dolayında) onların alıştığı yüzde 2 dolayındaki enflasyona göre yüksek olarak kabul ediliyor.

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Enflasyon; genel fiyat düzeyinin sürekli olarak yükselmesi olarak tanımlanıyor. Genel fiyat düzeyi mümkün olabilecek kadar çok sayıda mal ve hizmeti kapsayan bir ürün sepetiyle temsil ediliyor. Bu sepete giren her mal ve hizmetin aile bütçelerinde tuttuğu ağırlık bu sepet oluşturulurken dikkate alınıyor ve böylece bir endeks oluşturuluyor.”

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GIDA OYUNUNDAKİ ENFLASYON

“Bu farklı görünümlerden birisi skimpflasyon denilen ve ürünün içeriğinin değiştirilmesi, kalitesinin düşürülmesi sonucu ortaya çıkan daha düşük değerdeki bir malın aynı fiyatla satılması olgusudur. Bu yolla fiyat değişmemiş ve enflasyona etki etmemiş gibi görünür oysa gerçek böyle değildir.

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Tereyağının kilosu 600 TL iken satışlarının düşmesinden endişe ederek yüksek enflasyonun etkisini tüketiciye yansıtamayan üretici 900 gram tereyağına kilosu 100 TL olan margarinden 100 gram katarak bu karışımı kilosu 600 TL’ye ve tereyağı başlığı altında satıyor olsun. Bu durumda bu yeni ürünün gerçek fiyatı 550 TL/Kilo olması gerekirken 600 TL/Kilodan satıldığında üretici buradan 50 TL fazla kazanç sağlamış olur.

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Tüketici ise tereyağı aldığını düşünerek aslında margarin katılmış bir tereyağına eski tereyağı fiyatını ödemiş olur. Bu örnek, skimpflasyonun tipik örneğidir. Burada enflasyon hesabı yapılan sepete bu mal ister paket olarak isterse gram olarak alınsın içeriği kontrol edilip ayrıştırılmadığı sürece enflasyona olumsuz etki yapmaz. Fiyat hiç değişmemiş gibi görünür oysa mal değişmiştir.

Bir başkası shrinkflasyon denilen ve ürünün fiyatı aynı kaldığı halde boyut, ağırlık ya da hacminde ortaya çıkan düşüşü ifade eden değişikliktir. Bu şekilde fiyat değişmez ve enflasyona etki etmez göründüğü halde gerçekte ortada bir enflasyonist değişim söz konusudur.

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Ekmeğin belediyece belirlenmiş 250 gram / 10 TL’lik standart bir fiyatı olduğunu düşünelim. Bir fırın bu fiyatın, maliyetini tam olarak karşılamadığını düşünerek ürettiği ekmeğin gramajını 225 grama düşürerek satmaya başlarsa burada aslında 9 TL’lik bir ekmeği 10 TL’ye satarak 1 TL haksız kazanç elde etmiş olur. Bu da shrinkflasyonun tipik örneğidir. Bu durumda ekmek fiyatı artmamış ve enflasyona etki etmemiş görünse de gerçekte ekmek fiyatı artmıştır. Buna karşılık bu artış fiyat değişmediği için enflasyona yansımaz.”

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