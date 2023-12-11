Garanti Koza'dan iflas açıklaması! Esenyurt'taki dev projesinin tamamı icradan satılacak!

Garanti Koza AŞ, Türkiye'nin köklü inşaat şirketlerinden biri olarak bilinirken iflas etti. Şirketin büyük projelerinden biri olan Esenyurt'taki dev projesinin tamamı icradan satılacak. Bu satıştan etkilenecek daire sayısı ise bin 415'e ulaşıyor. İcradan satışa sunulan varlıkların değeri ise oldukça yüksek bir rakam olan 5 milyar 500 milyon TL. Bu zor durumda olanlar arasında ünlü oyuncu Özge Özpirinçi de bulunuyor. Özpirinçi gibi çok sayıda insan, projeden aldıkları daireleri henüz teslim alamadı ve bu durumdan etkilendi.

Garanti Koza İflas Etti: 1415 Daire İcradan Satılacak

Garanti Koza İnşaat AŞ, kökleri 1950'li yıllara dayanan bir şirkettir. 30 Mart 2021'de iflas kararı alındı. Ancak bu kararın ardından şirketin tasfiye sürecine geçildi. İflas idaresi, şirketin varlıklarını satışa çıkardı ve elde edilen gelirle borçların ödenmesine çalışacak. Bu süreçte adil bir şekilde davranmaya gayret edilecek ve tüm borçlar mümkün olan en iyi şekilde ödenmeye çalışılacaktır.

Şirketin gözde projesi olan Koza Park Sitesi, satışa sunulan varlıklar arasında öne çıkıyor. İflas idaresi, bu önemli projede yer alan birçok daire ve dükkânı etkileyici bir şekilde müşterilere sunmaktadır. Bu fırsatı kaçırmayın ve hayalinizdeki mülke sahip olun.

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Garanti Koza'nın İflası ve İcradan Satış Süreci

Üzücü bir haber olarak, Garanti Koza İnşaat AŞ'nin iflas kararı çıktı ve şirket tasfiye sürecine girdi. İflas idaresi varlıklarını satışa çıkardı ve elde edilen gelirle borçlar ödenmeye çalışılacak. Bu durum, şirketin mali sorunlarına bir çözüm bulma amacını taşımaktadır.

Şirketin en büyük projesi olan Koza Park Sitesi, icra yoluyla satışa sunulacak. Bu projede yer alan yüzlerce daire ve dükkânlar, iflas idaresi tarafından satılacak. Hemen şimdi avantajlı bir fırsatla bu değerli varlıklara sahip olabilirsiniz. Acele edin ve bu benzersiz yatırım fırsatını kaçırmayın!

İcra Sürecindeki 1415 Dairenin Detayları

Şirketin en önemli projesi olan Esenyurt'taki Koza Park Sitesi, satışa sunulan varlıklar arasında yer almaktadır. İflas idaresi, bu büyük projede bulunan yüzlerce daire ve dükkânı icra yoluyla satmayı planlamaktadır. İlk icra ihalesinin başlangıç tarihi ise 28 Aralık olarak belirlenmiştir.Çok sayıda daire ve dükkân satışa sunulacak. Bu varlıkların toplam değeri ise etkileyici bir miktarda, 5 milyar 500 milyon TL.Geçmişte birçok büyük projeye imza atan şirket, son zamanlarda Esenyurt'ta bulunan 5 bin konutluk projesi sonucunda mali zorluklarla karşılaştı. Şirket, söz konusu projenin ilk iki aşamasını tamamladı ancak diğer aşamaları tamamlayamadı.

Garanti Koza'nın iflas tasfiyesine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu, kayıtlı gayrimenkul sayısının 6 bin olduğunu ortaya koyuyor. İcradan satışa sunulan Koza Park sitesi ise toplamda 7 bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan 3'ünde yaşam başlamış durumdadır, diğer 4 blok ise hala inşaat halindedir.

Kaynak: Bakış

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