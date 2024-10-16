Uzmanlardan peş peşe açıklama geldi: Şubat'a kadar devam edecek! Başka bir bölgeye de dikkat çekti!

Deprem Uzmanı Haluk Selim Haber7'de yaptığı açıklamaya göre, ''Bu depremler iki seneye kadar da devam edebilir. Önümüzdeki Şubat'a kadar devam edecektir. Bu aslında 7..7 ve 7.6'lık depremlerin enerjisini boşaltıyor " dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardında da 30'dan fazla artçı sarsıntı oldu. Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada hasar meydana geldiğini bildirdi.

"DEPREM MALATYA FAYINDA OLMADI"

Deprem Uzmanı Haluk Selim Haber7 muhabiri Yavuz Selvi'ye yaptığı açıklamalarda, "5.9 büyüklüğünde deprem orta büyüklüktedir. Çok endişe edilecek durum değil. 6.5 kilometre yüzeye yakın bir yerde meydana geldiği için çok hissedilmiş olabilir. 1.5 yıl önce meydana gelen iki büyük depremin artçısıdır bunlar. Enerjiyi hala sonlandırmadı. 5.9 büyüklüğünde deprem o yüzden devam ediyor. Bu deprem Malatya fayı ile Doğu Anadolu fayı arasında bir lokasyonda oldu. Yani bu Malatya fayında da değil. Malatya'nın doğusunda Doğu Anadolu fayına yakın bir noktada olmuş. Bu meydana gelen iki büyük depremin artçılarıdır." dedi.

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"7.7 ve 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLERİN ARTÇISI"

Selim 2022 Şubat ayında meydana gelen 2 büyük depremin ardından bunun bir artçı deprem olduğunu belirterek, "Burada 5.9 büyüklüğünde depremden daha büyüğü olmaz. Çünkü çok fazla artçı deprem oldu. Bu depremler iki seneye kadar da devam edebilir. Önümüzdeki Şubat'a kadar devam edecektir. Bu aslında 7..7 ve 7.6'lık depremlerin enerjisini boşaltıyor." ifadelerini kullandı.

"HATAY'IN GÜNEYİ İÇİN UYARDI"

Selim son olarak Hatay'ın güneyi için uyarıda bulunarak, "Bu fay üzerinde olan gerçekleşti. Bundan sonra bu fayın devamı Hatay'ın güneyinde Ölüdeniz Fay'ını kullanarak deprem gerçekleşebilir. Suriye, Beyrut o taraflara inen Lut Gölü Havzası'na doğru uzanan bir fay var belki onda gerçekleşebilir. İkinci olarak da Gazi Moğasa'nın güneyinden denizin altından geçen bir fay hattı var. Olursa orada olabilir." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Haber7

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