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Benfica'ya transfer olan Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem başlangıç

Transfer döneminin son günlerinde Benfica'ya transfer olan Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu yeni takımı ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Benfica'ya transfer olan Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem başlangıç
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İSTANBUL (AA) - Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeni takımı Benfica ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem, buradaki kariyerine golle başladı.

Benfica'ya transfer olan Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem başlangıç

KEREM AKTÜRKOĞLU YENİ TAKIMI BENFİCA'DA İLK GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki oyuncu, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında yapılan Benfica-Santa Clara müsabakasında takımının ilk 11'inde yer aldı. 27. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün asistinde yaptığı şık vuruşla ilk golüne imza attı.

Benfica'nın 4-1 kazandığı karşılaşmada diğer golleri ise 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Santa Clara'nın tek golünü ise 1. dakikada Vinicius Lopes da Silva attı.

Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.

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