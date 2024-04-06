Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…

İsrail’in orantısız güç uyguladığı Gazze’de siviller her geçem gün hayatını kaybediyor. Bölgede sadece çatışmalarda değil açlıktan dolayı da ölümler artıyor. Dünyada yerel halklar protesto yapsa da hükümetler yeterli şekilde önlem almıyor. Türkiye, en çok sesini yükselten ülkelerin başında geliyor.

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Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de ülkelere seslenişi gözler önüne geldi. Yaptığı konuşmada tarihi bir başlangıça imza atılmıştı. İşte Erdoğan’ın o efsane konuşması…

İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR FİLİSTİN’İN

“Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir.

Ben merak ediyorum, bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor? 1947 de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967’de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin. Sene 1947, paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor.”

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İSRAİL, TOPRAKLARINI GENİŞLETİYOR

“Geliyorum 1967’ye 1949’la birlikte, buyurun İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu: Artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde.

Peki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Birleşmiş Milletler’in İsrail’le almış olduğu bunca kararlar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Peki, o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? O zaman bu çatının altında bizler aldığımız kararla tesirli olamıyorsak, adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada.”

İSRAİL YÖNETİMİNDEN İNSANLIK DIŞI UYGULAMA

“Mevcut İsrail yönetimi bu cinayetlerinin yanında, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi eylemleriyle uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız nettir.

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Çözüm; 1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin Devleti’nin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planın adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur.”

BM’YE SESLENİYORUM

“Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum, İsrail Devleti’nin sınırları neresidir, 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, yoksa daha başka bir sınırı mı vardır? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi Golan Tepeleri ve Batı Şeria’daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse, nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor?

Yüzyılın Anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devleti’nin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar?

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi bu bakımdan çok önemlidir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir.”

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