AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak

31 Mart yerel seçimlerinde tarihinde ilk defa kaybederek 2. parti konumuna düşen Ak Parti, cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 81 ilde sahalara inerek vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak, sonuçlar rapor halinde Erdoğa'na sunulacak.

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AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Sonuçlara göre, CHP birinci parti olarak çıktı; AK Parti istediği sonucu alamadı.

Partisini ayağa kaldırmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'sını topladı.

VATANDAŞA SANDIĞA NEDEN GİTMEDİNİZ DİYE SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatını verdi.

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81 İLDE SAHAYA İNİLECEK

Erdoğan ayrıca, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi.

Bu doğrultuda yeniden 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.

Vatandaşlara, 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak.

Daha sonra anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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"ÖZ ELEŞTİRİMİZİ CESARETLE YAPACAĞIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı balkon konuşmasında "Öz eleştiri" vurgusu yaparak seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendireceklerinin mesajını vermişti.

Erdoğan açıklamasında "Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" demişti.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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