Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi! Dikkat çeken İmamoğlu detayı!

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, CHP kurultayına ilişkin destekleyeceği tarafı belli etti. Kılıçdaroğlu, 31 Mart sonrası Yavaş'ı ve Özel’i aradığını ancak İmamoğlu'nu aramadığını ifade etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 31 MART SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Belediyeleri kazanan isimler mazbatalarını alırken, CHP sandıktan birinci parti çıktı.

Kurultayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği değişimcilere kaybederek CHP genel başkanlığını bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim değerlendirmesi geldi.

"BEN SİYASETİ BIRAKSAM DA SİYASET BENİ BIRAKMAZ"

KRT'den Zübeyde Sarı’ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" cümlesiyle siyasete geri dönüşünün sinyalini verdi.

"YAKIN ZAMANDA KURULTAY OLMAZ"

CHP kurultayında aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. Biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. Tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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SADECE İMAMOĞLU'NU ARAMADI: “O DA BENİ ARAMADI...”

Kılıçdaroğlu daha sonra Ekrem İmamoğlu'yla ilgili konuştu.

Seçim zaferinin ardından Mansur Yavaş'ı ve Özgür Özel'i arayan Kılıçdaroğlu'nun daha önce, "Aramızda baba-oğul ilişkisi var" dediği İmamoğlu'nu aramaması dikkat çekti.

Seçim sürecinde de herhangi bir görüşme gerçekleştirmedikleri bilinin iki isimle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan bir çıkış daha geldi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun da seçim sonrası kendisini aramadığını söyledi.

"CHP’NİN BAŞARISININ ÜÇ GEREKÇESİ VAR"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim başarısını ise üç gerekçe ile anlattı;

“Birinci neden AKP'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AKP VE CHP. AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır’da yapılan toplantılar bunda etkili oldu”