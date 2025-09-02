Başkan Ahmet Cin, Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısında Gençlere Müjdelerini Sıraladı…

Belediye Başkanı Ahmet Cin, eylül ayı meclis toplantısında önümüzdeki dönemle ilgili birçok müjde verdi. Eğitim konusunda desteklere değinen Başkan Ahmet Cin, bu yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin TL vereceklerini, 22 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacaklarını söyledi. Başkan Cin, konuşmasında Filistin’deki kardeş şehir Cenin’deki ihtiyaç sahibi öğrencilerin giysi ve gıda taleplerine TİKA aracılığıyla ciddi destek vereceklerini kaydetti.

Pendik Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Cin başkanlığında gerçekleşti. Başkan Ahmet Cin, toplantıda önümüzdeki döneme dair pek çok müjde verdi.

Pendik Belediyesinin özellikle eğitim konusundaki desteklerine değinen Başkan Ahmet Cin, ilçede 172 okul bulunduğunu, bu okullardan 113’ünün iç boyasını tamamladıklarını söyledi.

Bu yıl 15 bin TL verilecek

Konuşmasında üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere bu yıl da destek vereceklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin: “İlk defa üniversiteye kayıt yaptıranlara bu yıl da desteğimiz devam edecek. Bu yıl 15 bin TL destek vereceğiz.” dedi.

