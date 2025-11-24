PESİAD, Pendik Merkez ilkokulunu ziyaret ederek Öğretmenler gününü kutladı Pendik Sanayici ve İş insanları Derneği PESİAD 24 Kasım öğretmeler günü dolayısıyla Sosyal İşler Birim başkanlığındaki bir heyetle, Pendik Merkez İlkokulu Müdürü Sn. Zafer Navdar’ı ve değer tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar.