PESİAD, Pendik Merkez ilkokulunu ziyaret ederek Öğretmenler gününü kutladı

Pendik Sanayici ve İş insanları Derneği PESİAD 24 Kasım öğretmeler günü dolayısıyla Sosyal İşler Birim başkanlığındaki bir heyetle, Pendik Merkez İlkokulu Müdürü Sn. Zafer Navdar’ı ve değer tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Sosyal İşler Birimimiz Pendik Merkez İlkokulu Müdürü Sn. Zafer NAVDAR’ı ve değerli öğretmenlerimizi ziyaret ederek, kendilerine hediyelerini takdim ettiler.

Programın devamında PESİAD Üyelerinden; Pendik Fen Koleji Sahibi Kadın Komisyon Başkanı Zeynep Gülay ÖRSÇEKİÇ'i, Pendik Uğur Okulları Sahibi Züleyha POLAT'ı ve kurumların değerli öğretmenlerini ziyaret ederek, hediye takdim ettiler.

