Kızılay Pendik Şube Başkanlığından İlçe Milli Eğitim Müdürüne 24 Kasım Ziyareti

Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu ve ekibi, Pendik İlçe Milli Eğitim müdürü Ertan Saygın'ı '24 Kasım öğretmenler Günü' münasebetiyle nezaket ziyaretinde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın'ı ziyaret eden, Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu, Saygın'a sıcak karşılaması ve içten sohbetinden dolayı teşekkür ve iyi dilek, temmennilerinde bulundu...

Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu:

''Eğitime emek veren, geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz...''

Kaynak:Bölge Gündem Haber

