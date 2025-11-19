  1. Anasayfa
  AHİSİAD, Ahilik Sistemi Toplantılarına Devam Ediyor: İkinci Buluşma İstanbul Valiliği'nde Gerçekleşti

AHİSİAD, Ahilik Sistemi Toplantılarına Devam Ediyor: İkinci Buluşma İstanbul Valiliği’nde Gerçekleşti

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD), AHİLİK sisteminin 365 gün uygulanmasına yönelik icra ve planlama toplantılarının ikincisini İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlki AHİSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının ikinci buluşmasında, AHİLİK disiplinlerinin sürdürülebilir şekilde uygulanmasına ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Dernek yönetimi, alınan kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni etti.

