PESİAD, inşaat sektöründeki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım atıyor

“Tedarikçi Günleri – İnşaat Sektörü Buluşmaları” adıyla düzenlenecek etkinlikte yer alacak tedarikçi firmaların kesinleştiği açıklandı.

SEKTÖRE YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

PESİAD, bölgedeki inşaat sektörüne yönelik öncü bir projeyi hayata geçirerek tedarikçi firmalar ile inşaat faaliyeti yürüten üyelerini aynı platformda buluşturmayı hedefliyor. Bu buluşmayla hem sektördeki dayanışmanın artırılması hem de yeni ticari bağlantıların kurulması amaçlanıyor. Etkinlik, inşaat alanında faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir ağ kurma fırsatı sunacak.

ETKİNLİK DETAYLAR BELLİ OLDU

Tedarikçi Günleri, 26 Kasım Çarşamba günü saat 13.00–16.00 arasında PESİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak veya detaylı bilgi edinmek isteyen firmalar, PESİAD Genel Sekreterliği ile belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçebilecek:

0 533 304 02 07 – 0 552 836 02 07

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

