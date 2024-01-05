Barış Yarkadaş'tan İmamoğluna çok sert sözler: Böyle bir partimi olur kabul etmiyor reddediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin belediye başkan adaylarını belirlemede müdahalelerde bulunmasına eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, isyan ederek İmamoğlu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen, eski milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yaklaşan seçimler öncesi zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Yarkadaş, "İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanını belirlemekle yetinmiyor, İzmir'de, Antalya'da aday belirleme çalışıyor. Böyle bir parti olur mu? İtiraz ediyorum ve reddediyorum" dedi.

BÖYLE PARTİ Mİ OLUR?

TV100 canlı yayınında konuşan Yarkadaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

YARKADAŞ: İMAMOĞLU İSTANBULLA YETİNMİYOR HER İLDE ADAY BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

"Ekrem Bey, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanını belirlemekle yetinmiyor, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da aday belirlemeye çalışıyor, Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir parti mi olur? İtiraz ediyorum ve reddediyorum."

"MESAİSİNİ İSTANBULA AYIRMASI LAZIM"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un altyapısıyla, günlük yaşantısıyla İstanbul'un depreme hazırlanmasıyla, KİPTAŞ'ta konut üretmesiyle mükelleftir. Burayı 24 saat yaşayan bir şehir haline getirmesiyle mükelleftir. Ama Ekrem Bey, mesaisinin büyük bir bölümünü adaylara harcıyor.

CHP GENEL MERKEZİ SENİN SÖZ VERDİĞİN KİŞİLERE 'BİR DAKİKA KARDEŞİM' DİYOR

"Haliç Kongre Merkezi'nde kongre öncesi tüm aday adaylarına bol kepçeden adaylık dağıttın. Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçe başkanlarına adayım sensin yeter ki kongreyi al dedin. Niye bugün açıklanmadı adaylar? Çünkü senin söz verdiğin kişilere CHP Genel Merkezi bir dakika kardeşim diyor."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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