Özel ve İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası! İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı, program iptal edildi

CHP'nin bugün Parti Meclisi'nde gerçekleşmesi planlanan belediye başkanı adaylarının açıklanması programı CHP genel başkanı Özgür Özel ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu arasında aday krizi yaşandığı gerekçesiyle iptal edildiği iddia edildi.

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Özel ve İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası! İmamoğlu, Özel'in yüzüne telefon kapattı, program iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün belediye başkan adayları için nihai karar verilecek Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının gündemi ani bir kararla değiştirmiş ve "Bugün bizden bir belediye başkan adayı açıklaması duymayacaksınız" demişti.

Özgür Özel bu kararına gerekçe olarak Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan gerilimi göstermişti.

Ancak Haber7 yazarı Ferhat Murat'tan bomba bir kulis haberi geldi.

"Bugün CHP, Parti Meclisi’nden hiç bir aday açıklanmayacak" diyen Ferhat Murat, bunun nedeninin de Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan kavga olduğunu iddia etti.

İşte Sefer Murat'ın o paylaşımları:

Özel'e ekip gönderip telefon etti

- Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nun verdiği listenin PM’den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel’e baskı kurmaya gidiyor… Ekrem İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Özel'den 4 talebi...

- Ekrem İmamoğlu’nun talepleri;

  1. İstanbul’daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM’den geçmesi
  2. Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi’nin ilan edilmesi
  3. İzmir’de BŞB Adayı olarak Buğra Gökçe’nin açıklanması ve Çeşme’de Ekrem İmamoğlu’nun istediği ismin açıklanması
  4. Bodrum’da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras’ın tekrar açıklanması.

"Telefonu yüzüne kapattı"

- Başka isimler de var ama uzatmayalım. Bunun üzerine Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu’na “Gel o zaman buraya sen otur” diyor. "Ben bugün Parti Meclisi’nde kimseyi açıklamıyorum" diyor ve Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel’in yüzüne kapatıyor.

İstanbul programı da değişti

- Bugün bu nedenle PM’de açıklama olmayacak. Ekrem İmamoğlu’nun yarın ilçe adayları yapacağı tanıtım toplantısının içeriği de sadece büyükşehir adayı tanıtım toplantısına dönüşüyor.

Kaynak: İnternethaber & Twitter > Ferhat Murat

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