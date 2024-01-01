Şehitler için milli yas isteyen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan vur patlasın çal oynasın yılbaşı gece eğlencesi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı ile şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programında oyun havaları eşliğinde eğlence düzenledi. Şehitlerin acısı henüz tazeyken muhalefetin 'eğlence tertibi' tepki çekti.

MİLLİ YASTAN VUR PATLASIN ÇAL OYNASINA!

Şehit cenazeleri bir bir kalkarken siyasi rant için milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programdaydı.

Sahneye çıkan ikili, sanatçılar oyun havaları çalarken kendilerini müziğin ritmine kaptırdı.

Sanatçılar oyun havasıyla coşarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi alkışlarla hem tempo tuttu hem de ritme ayak uydurdu.



'DEM' İLE BERABER OLUP BİLDİRİYE İMZA ATMADILAR

Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ve PKK’nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti ise ortak metne imza atmadı.

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MİLLİ YAS GEREKÇESİYLE İMZA ATMAMIŞLARDI!

Bölgede ise operasyonlar aralıksız sürerken muhalefet durumu siyasi rant malzemesine dönüştürmeye çalıştı. Meclis'teki ortak bildiriye imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu milli yas ilan edilmesini istemişti.