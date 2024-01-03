Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir

Yüksek Seçim Kurulu, 1 Ocak'tan itibaren seçim takviminin yürürlüğe gireceğini bildirdi. Partiler de seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Seçimler öncesinde Memleket Partisi CHP ile birleşebilir.

Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi, yerel seçimlerde nasıl hareket edeceği konusunda endişeliydi.

Muharrem İnce ve CHP Lideri Özgür Özel Görüşecek

10Haber'den Caner Polat, yarın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP lideri Özgür Özel arasında bir toplantı düzenleneceğini bildirdi. Memleket Partisi'nden kaynaklar, toplantıda yerel seçimlerde uygulanacak politikaların belirleneceğini söyledi. Toplantının ardından iki genel başkan da kameraların karşısına çıkacak.

Memleket Partisi'nin üst düzey yöneticileri, seçimler öncesinde CHP'ye katılmanın gerekli olduğuna inanıyor. Bu fikirlerini Muharrem İnce ile de paylaştılar.

Bununla birlikte, partinin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini savunan bazı parti liderleri var. Muharrem İnce, partinin her iki tarafından da tavsiye almasına rağmen henüz bir karar vermedi.

kaynak: onedio.com