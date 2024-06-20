Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Vergi ve enflasyon ne olacak?

Londra'da Chatham House düzenlenen etkinliğe Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’de katılım gösterdi. Bakan Şimşek, burada çok kritik ve önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Vergi ve enflasyon ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Burada enflasyon ve vergi konusunda birtakım açıklamalar yaptı.

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Reuters tarafından servis edilen haberde Bakan Mehmet Şimşek’in enflasyon mesajı dikkat çekti. BRICS’e üye olup olmadıkları konusunda da yanıt verdi. Avrupa Birliği’ne bağlı kaldıklarını dile getirdi.

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BAKAN ŞİMŞEK’İN LONDRA TEMASLARI

Chatham House tarafından düzenlenen Londra Konferansı 2024'e Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te katıldı. Vergi ve enflasyona konusuna değinen Şimşek şunları aktardı;

“Şu anda programımız çalışıyor. Enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanmasını sağlayan bir para politikası duruşumuz var. Enflasyon Mayıs'ta yüzde 75 ile zirve yaptı ancak hızlı düşme eğiliminde görünüyor.

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Fiyat istikrarını sağlamak, mali disiplini yeniden inşa etmek, cari açığı azaltmak, yeşil ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere yapısal dönüşümü başarmamıza yardımcı olacak güçlü bir programımız var.”

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

“Merkez Bankası'nın döviz rezervleri Mart sonuna göre 70 milyar doların üzerinde artış gösterdi. Cari açık yarıdan fazla daraldı. Cari açık muhtemelen gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2 ile 2,5'i arasında olacak. Geçen yıl bu oran yüzde 6 idi. Sonuç olarak, para politikası sıfırdan başladı ve şimdi güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz.”

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