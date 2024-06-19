Amerika’nın borcu yükseldi: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Amerika’dan bugün yeni bir rekor geldi. Ulusal borç adeta tavan yaptı. Açıklanan rakamla beraber ulusal borç 19Haziran Çarşamba günü yeni bir zirve gördü. İşte detaylar…

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Amerika’nın borcu yükseldi: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

ABD'nin ulusal borcu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 34,75 trilyon dolara yükseldi. Yeni dönüm noktası, ABD'den gelen yeni rakamlara göre, ülkenin ödenmemiş borcunun tek bir günde 69,41 milyar dolar artmasının ardından geldi. Hazine'nin Penny veritabanına olan borcu olarak da biliniyor.

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AMERİKA’NIN BORCU ARTIYOR

Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) yeni bir raporuna göre, ülkenin toplam ödenmemiş kamu borcunun 2034 yılı sonuna kadar 50,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

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GSYİH'nın yüzdesi olarak, borcun 2028'de %109'a ulaşması bekleniyor, bu da ülke tarihinin herhangi bir noktasından daha büyük bir miktar. Borç, projeksiyon döneminin geri kalanında artmaya devam edecek. 2034’ün sonunda GSYİH'nın %122'sine eşit olacak. 2023'ün sonunda olduğundan yaklaşık 25 puan daha büyük ve son 50 yıldaki ortalama yüzdesinin iki buçuk katı.

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Yeni tahminler, ajansın borcun 2034 yılına kadar 48,3 trilyon dolara ulaşmasını ve GSYİH'nın %116'sına eşit olmasını beklediğini söylediği sadece dört ay öncesine göre önemli ölçüde daha yüksek.

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AMERİKA ENFLASYON TAHMİNİ

CBO, enflasyon oranının bu yılın geri kalanında ve gelecek yıl için yavaşlayacağını tahmin ediyor. Yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi;

"Enflasyon oranı, 2022'nin sonlarından bu yana gevşedikten sonra 2024'ün ilk çeyreğinde sıçradı. CBO, enflasyonun 2024'ün geri kalanında ve 2025'te yavaşlayacağını, Federal Rezerv'in 2026 yılına kadar yüzde 2 hedefine ulaşacağını ve daha sonra istikrara kavuşacağını öngörüyor.

Enflasyondaki bu yavaşlamaya yanıt olarak, Federal Rezerv'in 2025'in başlarında federal fon oranını azaltmaya başlaması bekleniyor."

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