Bayramın ardından piyasalar tekrar açıldı: İşte borsa, altın ve doların son durumu…

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dün itibarıyla tamamlandı. Bayram tatilinin ardından piyasalar bugünden itibaren açıldı. Dolar, borsa ve altın ise, bayramın ardından hareketli başladı. İşte detaylar…

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Bayramın ardından piyasalar tekrar açıldı: İşte borsa, altın ve doların son durumu…

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak kabine toplantısında belirlenmişti. Ancak piyasa ve bazı özel sektörlerde 4 günün ardından bugün iş başı yapanlar oldu. Bayramda siyasi ve ekonomi alanında söylemlerin devam etmesiyle fiyatlamalar farklılaştı.

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Faiz noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri dolar ve borsayı yukarı taşıdı. Altının ons fiyatı ise, ABD verileri öncesinde hareketlendi. İç pazarda ise, dolar bazlı ve ons altına bağlı olarak gram altın yeniden kendini gösterdi.

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BORSA İSTANBUL, YÜZDE 2 DEĞER KAZANDI

Piyasalar, bugün sabah güne hızlı başlangıç yaptı. Borsa İstanbul gün içinde önemli seviyelere yükselirken günlük kapanış, yüzde 2,57 artış gördü. İç piyasada ekonomi yönündeki söylemler fiyatlamayı etkiledi.

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Gün içinde BIST100 endeksi en düşük 10.569 puanı gördü. Gün içi ve günlük kapanış ise 10.739 puan ile gerçekleşti.

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DOLAR VE ALTIN YÜKSELİŞTE

Dolar ve altın ise borsaya benzer bir hareketlilik yaşadı. Dolar yüzde 1’in biraz altında değer kazanarak 32,88 lirayı gördü. Gram altın ise hem ons hem doların yükselmesiyle yüzde 1’den fazla değer kazandı. 2.500 liranın biraz altında olan gram altın yüzde 2,24’lük büyüme kaydetti. Piyasada gram altın şu an 2.487 TL’den alıcı buluyor.

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