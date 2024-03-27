Bakan Koca, usta oyuncu Kadir İnanır’ın son durumu hakkında bilgilendirdi

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanmıştı. Eviden geçirdiği rahatsızlıktan dolayı arar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan İnanır hakkında son gelişmeyi Fahrettin Koca paylaştı.

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Bakan Koca, usta oyuncu Kadir İnanır’ın son durumu hakkında bilgilendirdi

Yılların eskitemediği efsane oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü evinde fenalaştı. Sabah beyne pıhtı atması sonucu acil şekilde hastane kaldırıldı. Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Son yapılan bilgilendirmeye göre hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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SAĞLIK BAKANI, SON DURUMU HAKKINDA PAYLAŞTI

Salık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımdan bulunan Bakan Koca, şunları söyledi;

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“24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

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Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

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