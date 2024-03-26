ALPİ DİŞ Hastanelerinde en son teknoloji il Zigoma İmplant Tedavisi

ALPİ Diş Hastanelerinde, Zigoma İmplant tedavisi tam teşekküllü ameliyathanelerinde en son teknoloji ve uzman hekim kadrosuyla genel anestezi altında uygulanmaktadır.

YAYINLAMA
Google News
ALPİ DİŞ Hastanelerinde en son teknoloji il Zigoma İmplant Tedavisi

Zigomatik İmplant, üst çene bölgesinde ileri seviyelerde kemik erimesi yaşayan hastalara uygulanan bir yöntemdir.

ALPİ Diş Hastaneleri, Zigoma İmplant tedavisi için uzman hekim kadrosuyla birlikte en son teknolojiyi kullanarak hastalarına hizmet vermektedir. Hastalar, tedavi süreci boyunca deneyimli ve uzman bir ekibin yönlendirmesiyle, sağlıklı ve estetik bir gülüşe kavuşabilirler.

ekran-goruntusu-2024-03-26-154624.png

Tedavi süreci, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. ALPİ Diş Hastaneleri, her hasta için detaylı bir ön muayene yaparak, en uygun tedavi planını belirler ve hastanın tedavi sürecini en iyi şekilde yönetir.

İletişim: 0216 – 211 00 28 | www.alpidis.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sonrasında herkes bunu soruyor: HPV nedir, nasıl bulaşır?
Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sonrasında herkes bunu soruyor: HPV nedir, nasıl bulaşır?
Bilim insanları, HIV virüsünün tedavisi konusunda ilerleme kaydetti
Bilim insanları, HIV virüsünün tedavisi konusunda ilerleme kaydetti
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Uzmanlar uyardı: Kızamık salgınının ana nedeni aşısız kişiler!
Uzmanlar uyardı: Kızamık salgınının ana nedeni aşısız kişiler!
Son Haberler
Hanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek
Hanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Mardin'de yağan etki sağnak yolu çökertti! Çöken yol iki aracı yuttu!
Mardin'de yağan etki sağnak yolu çökertti! Çöken yol iki aracı yuttu!
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Tıp tarihinde Görülmemiş olay! 1 yaşındaki çocuğun beyninden çıkanları gören doktorlar şaştı kaldı!
Tıp tarihinde Görülmemiş olay! 1 yaşındaki çocuğun beyninden çıkanları gören doktorlar şaştı kaldı!
Prof. Dr. Doğancı yazdı: “Antibiyotik direnci modern tıbbın sonunu getirebilir”
Prof. Dr. Doğancı yazdı: “Antibiyotik direnci modern tıbbın sonunu getirebilir”
Çok Okunanlar
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!
İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!
Ahmet Cin'in Çabaları sonuç verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Pendik'e 600 yataklı hastane müjdesi
Ahmet Cin'in Çabaları sonuç verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Pendik'e 600 yataklı hastane müjdesi
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”