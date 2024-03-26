Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…

Yerel seçimelere sadece 5 gün kaldı. Bugün Cumhurbaşkanı, Aksaray’dan millete seslendi. Enflasyon ve ekonomiyle ilgili konuşan Erdoğan o ifadeleri ilk defa kullandı. Vatandaşın zorluk çektiğinin farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…

26 Mart Salı günü AK Parti’nin mitingi Aksaray’daydı. Recep Tayyip Erdoğan’ında katılım gösterdiği mitingde dikkat çeken mesajlar paylaşıldı.

Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyorEmekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

ÖNCELİK ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEK

“Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz. Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık.

ekran-resmi-2024-03-26-20-16-26.png

Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ilâ 12 bin lira arasına yükselttik.

Hanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecekHanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek

Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Öncelik enflasyonu düşürmek. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz.”

EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

“Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Hep ileri gideceğiz, büyüyeceğiz. Önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.”

Murat Kurum, İstanbullularla buluşmaya devam ediyor!Murat Kurum, İstanbullularla buluşmaya devam ediyor!

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Moskova’daki terör saldırısında son gelişme! Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı!
Moskova’daki terör saldırısında son gelişme! Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı!
Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!
Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!
Son Haberler
Amerika’daki yük gemisinin köprüye çarpı: Sabah saatlerinde olay gün yüzüne çıktı
Amerika’daki yük gemisinin köprüye çarpı: Sabah saatlerinde olay gün yüzüne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Hanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek
Hanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
DEM ile CHP arasındaki ilişki deşifre oldu! İtiraflar peş peşe geldi!
DEM ile CHP arasındaki ilişki deşifre oldu! İtiraflar peş peşe geldi!
MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Çok Okunanlar
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli maaş promosyon süreci başladı! Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2024 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...
25 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç Yorumları |İşte bugün sizi bekleyenler! Aşk, Para Kariyer, sağlık
25 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç Yorumları |İşte bugün sizi bekleyenler! Aşk, Para Kariyer, sağlık
Emekli ikramiyesinde Cumhurbaşkanı ile Bakan Şimşek tartıştı mı? İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
Emekli ikramiyesinde Cumhurbaşkanı ile Bakan Şimşek tartıştı mı? İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”