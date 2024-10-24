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Bakan Göktaş'tan kötü haber: İçinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere gittiği Eryaman güzergahında kaza yaptı.

Bakan Göktaş'tan kötü haber: İçinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere gittiği Eryaman güzergahında kaza yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Göktaş'tan kötü haber: İçinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı!

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Bakan Göktaş'tan kötü haber: İçinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı!

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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Kaynak:AA

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